Davidson mit Brajkovic zum Re-Start mit Negativerlebnis

Trotz guten Leistungen verlor der Feldkircher Basketballer Luka Brajkovic gleich zweimal

Davidson ist nach vierwöchiger Corona-Pause mit zwei Niederlagen auf das Parkett der NCAA zurückgekehrt. In den Duellen mit St. Bonaventure gab es auswärts ein 58:69 und drei Tage später in eigener Halle ein 53:56. Der Feldkircher Luka Brajkovic bilanzierte mit acht Punkten, vier Rebounds und drei Assists in 27 Minuten bzw. mit zwölf Punkten (zweitbester Scorer), sechs Rebounds und einem Assist in 25 Minuten.