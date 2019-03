David Helbock’s Random/Control live in der Remise

Bludenz. Virtuoser Jazz und neu interpretierte Klassiker gilt es am Freitag, 5. April, in der Remise zu entdecken.

Ein Geschichtenerzähler am Klavier: Unterstützt von Andreas Broger und Johannes Bär zelebriert David Helbock die großen Meisterwerke ohne dabei auf seine ganz persönliche Note und eine ordentliche Portion Humor zu verzichten.

Mehr als zwei Dutzend Instrumente auf der Bühne, aber nur drei Musiker: David Helbock beschränkt sich weitgehend auf solche mit Tasten. Buntgemischt ist die Instrument-Auswahl der beiden unter anderem am Salzburger Mozarteum ausgebildeten Bläser: Johannes Bär ist fürs Blech zuständig, von Trompete über Bassflügelhorn bis zu hin zu Alphorn und Tuba; Andreas Broger spielt die Holzblasinstrumente Saxophone, Klarinetten, Flöte. Für das aktuelle Programm „Pianoplayer’s Hits“ hat sich David Helbock bei seinen Lieblingsjazzpianisten bedient und jeweils deren bekanntestes Stück arrangiert. So erklingen spannende, groovige neue Versionen von Watermelon Man (Herbie Hancock) oder Bolivia (Cedar Walton) aber auch ruhige Stücke wie My Song (Keith Jarrett).