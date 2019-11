David Hasselhoff besingt auf der Mauer den Mauerfall

Der damals in Deutschland unglaublich beliebte TV-Star sang auf (!) der gefallenen Mauer seinen Mega-Hit "I´m looking for Freedom".

Wohl jeder, der die Wendezeit vor 30 Jahren erlebte, hat dazu heute noch Bilder vor Augen. Und viele Deutsche haben auch passende Lieder im Ohr. 30 Jahre ist es her, dass der damals in Deutschland unglaublich beliebte David Hasselhoff den Mauerfall besungen hat. Nicht vor oder hinter der Mauer, sondern auf der Mauer! "Ich sagte: Ich mach das nur, wenn ich wirklich auf der Mauer singen darf!"

"The Hoff" singt auf der Mauer

Der junge "The Hoff", bekannt aus der Fernsehserie "Knight Rider", gab damals zu Silvester seinen Mega-Hit "I´m looking for Freedom" zum Besten.

Der Rest ist nicht nur politische, sondern auch musikalische Geschichte.

Wenn Zeitzeugen an damals zurückdenken, fällt ihnen ziemlich schnell wieder ein, wie der amerikanische Fernsehstar in schwarzer Lederjacke auf der gefallenen Mauer steht und vor unzähligen überglücklichen Menschen "I´m looking for Freedom" singt.

Legenden: Sang "The Hoff" die Mauer weg? - Stimmt das wirklich?

"The Hoff" singt zum 25-Jahr-Jubiläum vorm Brandenburger Tor