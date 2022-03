Dauerstress für die Dornbirn Lions: Drei Spiele in drei Tagen

Mit zwei Heimspielen und einem Match auswärts haben die Messestädter ein strenges Programm.

Die Raiffeisen Dornbirn Lions empfangen morgen Freitag, den 25.3.2022 die Mistelbach Mustangs in der Ballsporthalle . Spielbeginn ist um 19.30 Uhr . Das Spiel musste aufgrund der vielen Corona-Fälle bei den Lions verschoben werden. Der aktuell Tabellenfünfte aus der Division Ost hat sich nicht für die Play-Offs qualifizieren können, möchte aber trotzdem mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause gehen. Für die Lions, die ja die Qualifikation für die Play-Offs schon sicher haben, ist das der Auftakt für eine körperliche Extremleistung. Drei Spiele innerhalb drei Tagen warten auf Brajkovic&Co . Nachdem der Kader wieder komplett ist, geht es jetzt darum, die Form für den Saisonhöhepunkt zu finden.

Bereits am Samstag, den 26.3.2022, gastiert die BBU Salzburg in der Ballsporthalle. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr. Das Spiel ist das 20. Raiffeisen Charity und der Spendenerlös kommt auch in diesem Jahr den Dornbirner Jugendwerkstätten zugute.