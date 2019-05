Dauerparker beim Autobahnrastplatz - "Situation ist absolut unbefriedigend"

Rankweil - Ein Rastplatz an der A14 würde sei seit ein paar Wochen von mehrere Personen belagert werden, die in Kleinbussen leben. Das hat ein besorgter Leser der VOL.AT-Redaktion gemeldet - wir haben mit der Polizei und Asfinag gesprochen.

Ein aufmerksamer Mann aus Götzis meldete uns die Dauerparker am Autobahnrastplatz. Seit mehreren Wochen stehen diese angeblich an besagten Rastplatz bei Rankweil. Dieser habe schon mehrmals versucht, die Asfinag darauf aufmerksam zu machen.

Das Problem mit Dauerparkern und Campern ist der Asfinag bekannt. “Diesbezüglich sind wir in ständigem Kontakt mit den Behörden und der Polizei und beobachten die Situation genau”, erklärt Asfinag-Pressesprecher Alexander Holzedl im VOL.AT-Gespräch. Rechtlich gibt es jedoch kaum Möglichkeiten, hier einzuschreiten. Die Situation sei aber absolut unbefriedigend, konstatiert Holzedl: “Park- und Rastplätze sind für unsere Kundinnen und Kunden da und sollten inklusive aller Einrichtungen jederzeit zugänglich bleiben. Darüber hinaus sorgen Dauercamper für zusätzliche Kosten bei der Müllbeseitigung in der Höhe von mehreren 100.000 Euro.”

Pilotprojekt: Gebührenfreie Kurzparkzone

Seit 1. Jänner 2019 ist der Autobahnparkplatz Rankweil, in Fahrtrichtung Deutschland, eine gebührenfreie Kurzparkzone. Es ist der erste Autobahnparkplatz mit einer Kurzparkzone in Österreich. Seit Jahresbeginn dürfen Pkws nur noch maximal drei Stunden auf dem Parkplatz Rankweil in Richtung Deutschland abgestellt werden. Denn dieser Rastplatz wird im Sommer besonders stark von Campern genutzt. Die Parkplätze sind aber eben kein Campingplatz, sondern für kürzere Pausen der Autofahrer vorgesehen. “Wir haben vor, diese Regelung auf sämtliche Parkplätze in Vorarlberg auszudehnen. Derzeit arbeiten wir an den rechtlichen Rahmenbedingungen dafür. Dann kann auch die Einhaltung der Kurzparkzone hinsichtlich Dauerparkern klar überprüft und dann auch geahndet werden”, so Holzedl.