Österreich-Premiere: Kurzparkzone auf Rankweiler Autobahnparkplatz

Rankweil - Der Autobahnparkplatz bei Rankweil ist ein beliebter Treffpunkt. Die weitläufigen Grünanlagen im Sommer locken viele Camper an.

Seit 1. Jänner ist der Autobahnparkplatz nun eine Kurzparkzone, die erste dieser Art in Österreichs Autobahnnetz. Auf dem Parkplatz bei Rankweil in Fahrtrichtung Deutschland darf man seit Jahreswechsel nur mehr drei Stunden am Stück mit seinem Pkw stehen. Eine Maßnahme der Autobahngesellschaft Asfinag um gegen Camper und Dauerparker vorzugehen.