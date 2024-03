Dating mit flauschigen Helfern

Bei Holzmichls Alpakas in Thüringerberg starten ab 9. März wieder die Single-Wanderungen. W&W hat die plüschigen Kuppler und ihren Halter getroffen.

„Sie spucken eigentlich nur untereinander“, stellt Michael Müller gleich von Anfang an klar, als er Carlo und Mozart aus dem Stall holt. Die beiden sind echte Profis im Begleiten von Wanderungen, lassen es sich aber nicht nehmen, sich unterwegs am frischen Gras zu bedienen. „Eigentlich hatte ich geplant, maximal vier Alpakas zu halten“, erklärt Michael. „Mittlerweile sind es zwölf. Wenn man einmal ein süßes Alpaka-Baby hatte, will man jedes Jahr wieder eines“, gibt er lachend zu.