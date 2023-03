Das zieht Besucher auf die "SCHAU!"

Leckeres Essen, neue Trends oder doch was ganz anderes? VOL.AT hat sich bei Messebesuchern umgehört, warum sie die "SCHAU!" besuchen.

Die Eröffnung der Vorarlberger Frühjahrsmesse "SCHAU!" lockte trotz wechselhaftem Wetter zahlreiche Besucher ins Messequartier. VOL.AT wollte wissen, was den Vorarlbergern an der Messe gefällt.

"Immer was Neues mit dabei"

Er komme aus reinem Interesse auf die "SCHAU!", erklärt Walter aus dem Silbertal gegenüber VOL.AT. "Schauen, was es Neues gibt auf den Sommer hin", gibt er zu verstehen. Matthias aus Egg und Simon aus Dornbirn schlenderten mit Freunden durch die Messe. "Jedes Jahr geht man auf die Messe und es ist immer was Neues mit dabei", meint Simon. Die Jugendhalle findet Matthias am interessantesten, während es seinem Dornbirner Kollegen vor allem die Autos in der Outdoor-Halle angetan haben.