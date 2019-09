Das wollen GILT, KPÖ und WANDEL für Österreich

Am Sonntag wählt Österreich

Am Sonntag wählt Österreich ©APA - Monika Skolimowska

Am Sonntag wählt Österreich ©APA - Monika Skolimowska

Das sind die Ziele der Kleinparteien für die österreichische Gesellschaft. Alle drei Parteien treten am Sonntag in Vorarlberg bei der NR-Wahl an.

Bei der Nationalratswahl treten in Vorarlberg insgesamt neun Parteien an. Neben den etablierten und bekannten Fraktionen stehen auch drei Kleinparteien auf dem Stimmzettel. Das sind ihre Zukunftsvisionen für die Republik Österreich.

GILT

Die Partei will eine offene Demokratie und eine Experten-Regierung.

KPÖ Plus

Sie will mehr Gerechtigkeit für Österreich - etwa bei den Vermögensverhältnissen, der Chancengleichheit und generell mehr Gerechtigkeit für alle.

WANDEL

Diese Partei stellt sich erstmals zur Wahl und fordert das Bedingungslose Grundeinkommen für jeden Österreicher in Höhe von 2.000 Euro netto.