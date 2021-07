Das Wochenende kann kommen: Ab morgen wieder PCR-Test in Apotheken

Nach dem Stopp starten die Ländle-Apotheken am Donnerstag wieder mit den PCR-Testungen. Wer am Wochenende also feiern gehen will, kann sich noch rechtzeitig testen lassen.

Nach dem vergangenen Wochenende mussten die Apotheken in Vorarlberg die kostenlosen PCR-Testungen kurzfristig einstellen. "Es waren keine Fehler", erklärt Apothekerkammer-Präsident Jürgen Rehak gegenüber VOL.AT. "Es war einfach zu viel auf einmal." Man habe versucht, das ganze wieder auf Schiene zu kriegen. Am Donnerstag geht es wieder los: "Wir starten morgen Vormittag wieder an mit den PCR-Tests landesweit", so Rehak im VOL.AT-Telefoninterview. Während der kurzen Unterbrechung habe man neu organisiert. "Das ist jetzt abgeschlossen und wir hoffen, dass das alles gut klappt", meint er.

Interne Vorgänge überarbeitet

"Für die Kunden ist es nicht spürbar", meint der Apothekerkammer-Präsident zu den Veränderungen. "Das sind Veränderungen in der Datenübertragung, in der Logistik, beim Labor schnellere Testkits, andere Personalausstattung", zählt er die einzelnen Punkte auf. Es handle sich dabei um interne Vorgänge für einen besseren Ablauf. Wer sich aufs Wochenende hin testen lassen will, um beispielsweise einen Club zu besuchen, kann sich weiterhin wie gewohnt für den PCR-Test anmelden. Das Ergebnis dürfte dann rechtzeitig verfügbar sein.

Kapazitäten-Anpassung an Bedarf

Ausgewertet werden die Testungen im Labor in Dornbirn mit Unterstützung durch die Pathologie in Feldkirch. "Wir arbeiten aber daran, ein zweites Labor dazuzubekommen, um die Kapazitäten wieder zu erhöhen", verrät Rehak. Das Ganze passiere in Absprache mit dem Labor Dr. Stangassinger in Dornbirn. "Wir bauen das jetzt einfach auf und passen es dem Bedarf an", meint er. "Da wissen wir nicht genau, wie groß dieser ist. Wir wissen nur, dass wir letztes Wochenende überrannt wurden."

Darum dauert die Auswertung länger

Auch auf die Frage, warum die Auswertung von PCR-Tests so lange dauert, hat Rehak eine Antwort. "Beim Antigentest ist es ein ganz einfaches Testkit, dass nach 15 Minuten nachweist oder anzeigt, ob ein Antigen auf das Virus vorhanden ist", erklärt er. "Beim PCR-Test ist es so, dass das Virus angezüchtete wird. Hier konkretes Virusmaterial anzuzüchten, das dauert eine bestimmte Zeit und weist nachher im Detail nach, welches Virus es ist", verdeutlicht der Apothekerkammer-Präsident.