Das Wissensgeheimnis der Zukunft: Effektive Strategien für Wissen und Organisation

WBI Wissensmanagement lud zum Treffpunkt Wissen – dem Netzwerktreffen für Wissensmanagement und strukturiertes Organisieren im Dreiländereck.

HOHENEMS Die vierte Auflage des Treffpunkt Wissens von WBI Wissensmanagement fand kürzlich in der Firmenzentrale in Hohenems statt und lockte über 100 Gäste aus dem Dreiländereck an. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des Wissensmanagements und der zukunftsorientierten Unternehmens-Organisieren und bot zahlreiche Impulse und Erfolgsgeschichten für die Teilnehmer.