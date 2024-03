"• das Wir" Tabea Martin und Nikola Bartenbach

In dieser einzigartigen Ausstellung "• das Wir" entfalten Tabea Martins Fotografien und Nikola Bartenbachs Skulpturen einen kraftvolle Dialog.

Dialog der Welten , zwischen der zwei-dimensionalen Welt der Bilder und der plastischen Form der Skulpturen - Das ist die neue Ausstellung in der Villa Falkenhorst

Tabea Martin stellt uns vor die Frage: Wer sind wir, wenn wir uns durch die Linse der Fotografie betrachten? Ihre Werke führen uns durch ein Kaleidoskop von Frauenporträts, die nicht nur äußerliche Schönheit zeigen, sondern tiefe Einblicke in die Vielfalt der weiblichen Erfahrungen gewähren. Jede Fotografie erzählt eine eigene Geschichte, einfühlsam komponiert und eingefangen im Moment der Authentizität. Tabea Martins Arbeit schafft eine Verbindung zwischen dem Betrachter und der vielschichtigen Welt der Frauen, indem sie uns dazu auffordert, hinter die Oberfläche zu schauen und die Schönheit in der Vielfalt menschlicher Erfahrungen zu erkennen.

Nikola Bartenbachs Skulpturen wiederum bieten eine beeindruckende Perspektive auf die Struktur und die Nuancen sich wiederholender Formen. Seine Kunstwerke entstehen aus einer Synthese von Wiederholung und Individualität, wodurch er eine harmonische Verbindung zwischen Ordnung und kreativer Freiheit schafft. In diesen Skulpturen manifestiert sich die Idee, dass jedes wiederholte Element eine einzigartige Identität bewahrt und dass die wahre Schönheit in der Vielfalt der Details liegt.

Die Kombination dieser beiden künstlerischen Ausdrucksformen eröffnet eine tiefere Reflexion über das "Wir". Es geht über die reine Darstellung von Menschen in verschiedenen Kontexten hinaus. Die Fotografien und Skulpturen schaffen einen Raum, in dem das "Wir" als eine reichhaltige und vielschichtige Einheit erlebt werden kann – als ein kollektives Geflecht von Geschichten, Identitäten und Formen.

Diese Ausstellung ermutigt die Betrachter, nicht nur die Oberfläche zu betrachten, sondern tiefer zu gehen und die Schönheit der Vielfalt zu erkennen, die in jedem Individuum und jeder kreativen Ausdrucksform liegt. Hier wird das "Wir" zu einer künstlerischen Hymne, die die Einzigartigkeit jedes Elements feiert und gleichzeitig die tiefgreifende Verbundenheit, die uns als Menschen verbindet. Tauchen Sie ein in "• das Wir" und lassen Sie sich von dieser faszinierenden Reise durch die Welt der Fotografie und Skulpturen inspirieren.

Kunst auf Falkenhorst

Die Eröffnung dieser besonderen Ausstellung findet am 11. April 2024 um 19.00 Uhr in der Villa Falkenhorst statt. Es wird eine wunderbare Gelegenheit sein, die beiden Künstler persönlich zu treffen und einen Einblick in ihre künstlerische Vision zu erhalten. Die Ausstellung wird bis zum 5. Mai für die Öffentlichkeit zugänglich sein.