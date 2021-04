Das Wiedersehen mit Ex-FCD Torjäger Fridrikas gibt es nicht

Der ehemalige Goalgetter und Spielmacher des FC Dornbirn kann im Westderby im Tivoli verletzungsbedingt nicht spielen

Im Auswärtssspiel am Ostermontag zog sich der Doppelstaatsbürger und Ex-Dornbirn Kicker beim FC BW Linz nach einem Zusammenprall mit einem Kicker aus Oberösterreich eine schwere Gehirnerschütterung zu und wurde im Salzburger Krankenhaus behandelt. „Das Risiko ist zu groß für einen Einsatz gegen meinen Exklub Dornbirn. Sehr Schade, habe mich schon so sehr darauf gefreut meine ehemaligen Kollegen wieder zu sehen. Dornbirn war eine wunderschöne Zeit die ewig in meiner Erinnerung bleiben wird. Da habe ich viele Freunde kennengelernt“, sagt Lukas Fridrikas. In Innsbruck hat er schon in den ersten Spielen mit starken Vorstellungen und Toren geglänzt. „Die Statistik spricht für sich und ich bin auf einem richtig guten Weg.“ Auf der Außenbahn erzielte er schon fünf Treffer, genauso viele Tore wie Ronivaldo. Übrigens: FC Dornbirn hat nun drei Livespiele: Das Westderby am Freitag um 20.25 Uhr in Innsbruck, am Dienstag 20.25 Uhr folgt das Nachbarschaftsduell zuhause gegen Austria Lustenau (20.25 Uhr) und am nächsten Freitag folgt der Auftritt auswärts beim Spitzenreiter Lafnitz (20.25 Uhr).