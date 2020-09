Das Wiedersehen mit dem besten Austria Torschützen aller Zeiten

Gegen Titelmitfavorit Wacker Innsbruck mit Ronivaldo ist das noch sieglose Austria Lustenau nur Außenseiter.

Da war doch was vor wenigen Wochen im Lager der Lustenauer Austria. Trotz intensiven Gesprächen entschied sich der beste Torschütze in der langen Vereinsgeschichte, Ronivaldo zu einem Wechsel zum Ligakonkurrent FC Wacker Innsbruck. 72 Tore und knapp zwanzig Assists, der Rekordinhaber Ronivaldo stürmt heute im Westderby gegen seinen Exklub. Mit Darijo Grujcic und Elvedin Ibrisimovic sind noch zwei Vorarlberger bei Wacker Innsbruck unter Vertrag. Austria Lustenau ist mit zwei Niederlagen und einem Remis in die Saison gestartet und ist in der Tiroler Landeshauptstadt nur Außenseiter. Der Druck von Trainer Alexander Kiene und seinen Mannen wird von Spiel zu Spiel immer größer. Denn nach dem so schweren Auswärtsspiel beim Titelmitfavoriten Wacker Innsbruck kommt Steyr am Samstag ins Planet Pure Stadion. Doch wenn die Austria die starke erste Hälfte vom Heimspiel gegen die LASK Juniors OÖ in Innsbruck über 90 Minuten auf dem Spielfeld umsetzt sind durchaus Punkte drin.