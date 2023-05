"Das wäre Gießkanne pur"

Rasenheizungen und Klimawandel

Inflationtreiber hohe Löhne

Zurück aber zu den wirklich brennenden politischen Themen dieser Woche, etwa zur Teuerung, zu der angesprochenen sozialen Abfederung verschiedener Gruppen: "Die Wirtschaft ist nicht unsicher. In den letzten Jahren hatten wir in Österreich die höchsten Wertschöpfungen", sagt der Parteichef der Grünen und verweist auch auf die Arbeitsmarktsituation, die mit ein Grund für die hohe Inflation sei: Durch eine hohe Beschäftigungsquote und höhere Netto-Löhne aufgrund der Abschaffung der Kalten Progression, herrsche kein Kaufkraftverlust wie in anderen Ländern - und dadurch höhere Preise an den Kassen.