Das war der Tanz-Flashmob am Kornmarktplatz

"The Wanderer" beginnt den Kornmarktplatz über aufgestellte Lautsprecher zu beschallen. Und die Menschen fangen zu tanzen an.

"Atemlos" als Zugabe

Unter den Tanzenden findet sich auch Barbara Bayer. Die 78-Jährige wohnt in Bregenz und hat den Flashmob organisiert. Ursprünglich wollte sie nur drei Lieder – The Wanderer, Achy Breaky Heart und einen griechischen Song – spielen lassen. Da aber die Aktion so gut ankam, wurde spontan eine Zugabe gespielt. So kam es, dass nach einer kurzen Pause für Applaus vor dem "vorarlberg museum" zu "Atemlos" getanzt wurde. Nachdem das Lied verstummt war, wurde erneut applaudiert.