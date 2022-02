Das war der siebente Streich der Dornbirn Lions

Klarer Heimerfolg der Messestädter gegen Baskets Vienna.

Die Raiffeisen Dornbirn Lions können ihre stolze Heimserie fortsetzen und bleiben auch im 7. Spiel siegreich. Der Tabellenletzte aus Wien, der ersatzgeschwächt in den weiten Westen reiste, begann die Partie sehr ambitioniert und lag in der 7. Minute nur mit 14:12 zurück. Dann intensivierten die Löwen aber ihr Spiel und zum Viertelende leuchtete ein 24:15 von der Anzeigetafel. Auch den 2. Abschnitt dominierten die Hausherren. Zwar eröffneten die Gäste mit einem Dreipunkter, aber mit zwei spektakulären Dunkings sorgten die Löwen für Stimmung auf den Rängen der Ballsporthalle. Zunächst hämmerte Hampus Ramstedt den Ball durch den Korb und im nächsten Angriff schloss Christos Bratsiakos das Spielgerät nach einem Fastbreak ebenfalls per Dunking ab. Bis zum Wechsel setzten sich die Mannen von Coach Tsirogiannis auf 46:29 ab. Nach der Pause hielten die Löwen die Intensität hoch und die Gäste mussten mehr und mehr ihrer kurzen Wechselbank Tribut zollen. Gleich zu Beginn glänzte der sehr spielfreudige Panos Zaraidonis mit einem weiteren Dunking und der Rest des Viertel dominierte Tim Troussel, der in drei Minuten acht Punkte erzielte. Das Schlussviertel gehörte dann den beiden Guard Luis Erath und Panos Zaraidonis. Der junge Erath krönte seine Leistung mit 12 Punkten im letzten Viertel, das er mit einem Dreipunkter standesgemäß beendete. Zaraidonis brachte es im letzten Abschnitt gar auf 14 Zähler, womit er sein erstes Triple-Double der Saison perfekt machte.