Das war der Embser Fasnatumzug 2020

Am Sonntag ging der Emsber Fasnatumzug mit anschließendem Narrentreiben in der Werkhofhalle über die Bühne.

Bereits am Samstag erfolgte die Machtübernahme und Schlüsselübergabe durch die Zunft Embser Schlossnarren in der bewirteten Werkhofhalle – begleitet vom Fanfarenzug Herrenried-Buch, den Emser Palast-Tätschern und dem Schlameienzug Rankweil. Das Kinderprogramm wurde von „Colour & Fun“ aus Feldkirch mit Kinderschminken und Luftballonfiguren gestaltet

Umzug am Sonntag

Am Sonntag ging es mit dem Zunftmeisterempfang für die teilnehmenden Zünfte in der Werkhofhalle los, bevor am Nachmittag dann der große Umzug durch die Innenstadt über die Bühne ging.