Das war der 1. Wolfurter Adventszauberweg

Viele Familien und auch die Wolfurter Kindergärten sind von 12. bis 27. Dezember fleißig den 1. Wolfurter Adventszauberweg entlanggewandert, haben gerätselt, gelesen, geschrieben und geschmückt.

Der Adventszauberweg sollte alle Spaziergänger*innen in Weihnachtsstimmung bringen und die Adventszeit stimmungsvoll bereichern. „Wir wollten mit dem Adventszauberweg neue Wege gehen und den Familien und Kindern trotz der aktuellen Situation etwas bieten und Freude bereiten“, meint Vizebürgermeisterin Angelika Moosbrugger. Von den Wolfurter Kindergärten wurden als Wegweiser Bäume entlang des Spazierweges geschmückt und der Adventszauberweg somit noch zauberhafter und weihnachtlicher.

Insgesamt gab es auf dem kleinen Rundweg vier Stationen: Der Weg verlief vom Marktplatz über das Bänkle bei der Wegkreuzung Alte Bucherstraße, wo spannende Geschichten für Groß und Klein vom Buch & Spiel gelesen werden konnten. Danach ging es ein Stück tiefer in den Wald zum kniffligen Rätsel der Waldeulen. Auf dem Weg Richtung Schloss Wolfurt konnte man einen Abstecher zum Geheimtipp – dem Waldkrippele im Ippachwald – machen, das dieses Jahr von Martin Laritz aufgebaut wurde. Beim Schloss war dann der Briefkasten fürs Christkind zu finden – es wurden grandiose 75 Danke-Briefe an das Christkind verfasst. Zum Schluss verlief der Rundgang zurück zum Marktplatz, wo ein großer Tannenbaum stand. Das untere Drittel des Baumes wurde frei gelassen, damit alle die Tanne gemeinsam schmücken konnten. Am letzten Tag des Adventszauberwegs war der große Weihnachtsbaum zahlreich mit zauberhaftem, selbst-gemachtem Schmuck bestückt.