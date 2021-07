Das war das Gastspiel des SCR Altach in Bludenz

Bludenz. Das diesjährige Sommertrainingslager verschlug 25 Fußballer des SCR Altach nach Bludenz und ins Klostertal.

Neben dem Training in der Sparkassen Sportarena standen auch Teambuilding-Sessions am Sonnenkopf und im Val Blu, ein Golfturnier für den Nachwuchs, Regeneration im Hotel Traube Braz sowie eine Autogrammstunde auf dem Programm. Highlight der Woche war unumstritten das Freundschafts gegen den FC St. Gallen am Samstag.

Eine Woche mit intensivem Training und Teambuilding liegt hinter den Spielern rund um Kapitän Philipp Netzer. Nach dem Zimmerbezug stand bereits am Montagabend die erste Trainingseinheit in der Sparkassen Sportarena an. Auf einen erfolgreichen ersten Tag im Trainingslager folgte am Dienstag die Auftaktpressekonferenz mit Cheftrainer Damir Canadi, Werner Grabhherr als sportlichem Leiter und Bürgermeister Simon Tschann auf dem Programm. Die Spieler genossen währenddessen eine Regenerationsphase im Hotel, bevor am Abend noch der VN-Fanstammtisch anstand.