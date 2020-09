Das BG Dornbirn startete mit einer abgespeckten Eröffnungsfeier ins neue Schuljahr.

Dornbirn. Am ersten Schultag versammelt sich normalerweise die ganze Schulgemeinschaft im Kulturhaus Dornbirn, um gemeinsam den Auftakt des neues Schuljahrs zu feiern. Heuer war alles anders. Aufgrund der Covid 19-Maßnahmen waren nur die Erstklässler und ihre Angehörigen zur Eröffnungsfeier eingeladen. Der Direktor des BG Dornbirn Markus Germann zitierte in seiner Eröffnungsrede Hermann Hesse: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne – doch diesmal gesellt sich ein dunklerer Ton zu diesem Zauber. Das Coronavirus zwingt uns, uns neu einzurichten.“ Markus Germann machte den Erstklässlern aber auch Mut, dass alle zusammen die neue Situation gut bewältigen können. „Das Virus wird uns nicht ausbremsen. Wir werden uns zwar mit Masken in den Schulgängen begegnen aber wir werden weiter spielen, singen, tanzen und zusammen lernen.“