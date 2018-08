„Das Unerklärliche in der Musik aufspüren“

25 Jahre unterrichtet Karin-Regina Florey am Landeskonservatorium Violine und Kammermusik.

FELDKIRCH Sie ist eine Musikerin mit glanzvoller Karriere. Karin-Regina Florey studierte in Graz, Wien und in den USA. Sie tritt international auf, unter anderem als festes Mitglied in der „Cappella Andrea Barca“ des Weltpianisten Sir András Schiff und leitet seit 2009 ein eigenes Kammermusikfestival auf Schloss Weinberg in Oberösterreich. Seit 25 Jahren bildet und fördert Karin-Regina Florey junge Musiker am Vorarlberger Landeskonservatorium.