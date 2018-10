Das Trainings-Einmaleins

Manfred Scheel, Bewegungstherapeut (56) und Andrew Mixson, Physiotherapeut (53) im Interview mit den VN.

Die ersten weißen Berggipfel künden bereits von kommenden Wintersportfreuden und während die Hardware wie Ski, Snowboard, Tourenski und Co. bereits zurechtgerückt, die entsprechende Bekleidung griffbereit platziert werden, steht die große Frage nach der Software, der körperlichen Fitness, noch meist offen. Antworten geben Bewegungs­therapeut Manfred Scheel vom Life Fitness Club 2.0 in Feldkirch und Physiotherapeut Andrew Mixson vom VitalPlus Fitness- und Gesundheitszentrum, beide für sich Experten, gemeinsam als Buch- und Projektautoren unterwegs.

Mixson: Das Aufwärmen ist vor jeder Trainingseinheit und auch vor der Ausübung aller Wintersportarten immer ein wichtiges Thema. So sollten wir etwa beim Skifahren nie in unbeweglichem, kaltem Zustand einfach loslegen. Die Verletzungsgefahr bei einem Sturz würde sich um vieles erhöhen. Ein paar Bewegungen auf der Piste vor der ersten Abfahrt sind schon ausreichend, um Verletzungen zu vermeiden. Aufwärmen erhöht zudem die Elastizität der Bänder, Sehnen und der Muskulatur. Zudem können so die Gelenke mit Flüssigkeit versorgt und so besser ,geschmiert‘ werden.