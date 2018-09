Das Trainerdebüt mit VEU Feldkirch in Mailand

Für die Mannschaft von Nic Zupancic beginnt die Saison auswärts in der italienischen Millionenstadt Mailand wo die Montfortstädter auf den Neuzugang der Länderübergreifenden Liga, die Hockey Milano Rossoblu treffen.

Manch langjährigem VEU Fan dürften die legendären Duelle in der Alpenliga mit den Mailänder Mannschaften noch in Erinnerung sein. Es schwebt also ein Hauch Nostalgie mit wenn Stanley und Co auf den Club aus Mailand treffen, wo Eishockey eine langjährige Tradition hat.