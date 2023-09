Das Topspiel in Lustenau: SW Bregenz empfängt SV Ried

Zur ungewohnten Zeit (20 Uhr) und noch dazu aufgrund der Umbauarbeiten im Immo-Agentur Stadion in Bregenz gibt es das Topspiel des achten Spieltag der 2.Liga zwischen dem Dritten SW Bregenz und Bundesligaabsteiger SV Ried am Samstag abend im Reichshofstadion in Lustenau. Die Bregenzer haben zuletzt drei Erfolge eingefahren, zwei davon mit keinem Gegentreffer, haben viel Selbstvertrauen im Gepäck und hoffen auf Fortsetzung der Erfolgsstory. Die Bodenseestädter sind mit vierzehn geschossenen Toren auch die Torfabrik in dieser Leistungsstufe. Vierfach-Torschütze Lukas Brückler will sein Torkonto gegen die Innviertler natürlich erhöhen.