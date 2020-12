„Das Theater ist mein Leben“

Erwin Schüler wird 90 und brennt immer noch für das Theater.

Sein Lebensweg begann in Zams, wo er mit einem Cousin und seiner Schwester schöne Kinder- und Jugendjahre erlebte. Nach der Volksschule in Zams und der Hauptschule in Landeck stand seine Ausbildung an. Er begann mit einer Kochlehre, probierte das Schneiderhandwerk aus und arbeitetet in einer Textilfabrik in Landeck. Doch das war weit entfernt von dem, wie er sich für seine Zukunft vorstellte, denn für ihn bedeutete Tanz und Theater alles. Erwin bestand die Aufnahmeprüfung für Ballett in Innsbruck, schloss seine Ausbildung zwei Jahre später erfolgreich ab und erhielt im Landestheater Innsbruck ein Engagement als Solotänzer. Nach der Ausbildung zum Operettenbuffo war das Landestheater bis 1959 seine Wirkungsstätte. „Die Arbeit am Landestheater hat mir sehr viel Freude gemacht, Theater war und ist mein Lebensinhalt“, bekräftigt der Jubilar.