Das Tauziehen um FFC-Torjägerin Viso nun zu Ende

Seitens des Tabellensiebenten der Frauen Bundesliga, FFC Vorderland gab es intensive Gespräche zwecks einer Rückkehr der Torjägerin Ysaura Viso Garrido.

Nun hat das Tauziehen ein negatives Ende. Die 24-jährige venezuelanische Nationalteamspielerin und Kapitänin wechselt nach dem Gewinn der Copa Amerika in der kommenden Saison zu einem Spitzenklub nach China. Nichts wird es mit einem Comeback im Dress von FFC Vorderland. Dafür haben die FFC-Verantwortlichen die Fühler nach einer isländischen Nationalteamspielerin mit langjähriger CL-Erfahrung ausgestreckt. Weiters zeigen zwei starke deutsche Spielerinnen Interesse an einem Wechsel zur Elf um Trainer Bernhard Summer. FFC Vorderland hofft Anfang des kommenden Jahres gleich drei neue Spielerinnen unter Vertrag nehmen zu können und das Problem in der Offensivabteilung zu lösen.