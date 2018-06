Das Tanzbein wurde geschwungen

Tanzbegeisterte aus dem ganzen Klostertal trafen sich die letzten Wochen viermal in der Sporthalle Klösterle.

In Kooperation mit der Tanzschule Drehmoment organisierte der Familienverband Klostertal den Tanzkurs „Discofox“ in welchem die zahlreichen Paare vorerst den Grundschritt mit den Basics des Tanzes erlernten. Weiters wurde beigebracht, wer beim Tanzen Regie führt und welche „Tanzregeln“ gelten. Aber auch lässige Figuren und Drehungen kamen nicht zu kurz und somit kamen sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene voll auf ihre Kosten. „Obwohl zu Beginn nicht jeder Tanzpartner freiwillig dabei war machte es aber schlussendlich doch allen riesen Spaß,“ so Simone Kessler, Obfrau des Familienverbands. Ab sofort werden also die Tanzflächen unsicher gemacht.