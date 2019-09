Das Stadtbad feierte runden Geburtstag

Seit 50 Jahren gibt es in Dornbirn ein Hallenbad.

Dornbirn. Passend zum 50 Jahr-Jubiläum des Stadtbades gewährte eine der beliebtesten Freizeitstätten Dornbirns gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen. „Fritag am füfe im Stadtbad“, hieß es vergangene Woche und auch dies bereits zum 45. Mal. Zahlreiche Besucher ließen es sich nicht nehmen, sich auf einen spannenden Rundgang in eher unbekannte Räumlichkeiten des Stadtbades zu begeben und alles über die hochkomplexe Technikanlage zu erfahren.

Mit jährlich über 200.000 Besucherinnen und Besuchern ist das Stadtbad Dornbirn das größte Hallenbad in Vorarlberg. Das am 20. September 1969 eröffnete Bad war auch das erste kommunale Hallenbad in Vorarlberg. 2004/05 erfolgte der große Umbau und seither heißt das Dornbirner Hallenbad „Stadtbad“. Das Jubiläum wurde dann über das ganze Wochenende ausgiebig weiter gefeiert.