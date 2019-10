Das spielte sich bei der Vorarlberg-Wahl hinter den Kulissen ab

VOL.AT TV bietet Ihnen am Tag der Wahl spannende Einblicke ins Landhaus und zeigt Ihnen, was sich alles so backstage abspielte.

Wie schaut es hinter den Kulissen bei den Landtagswahlen in Vorarlberg aus? Einen Einblick davon zeigt VOL.AT-Reporter Medi in diesem VLOG.

VOL.AT TV wirft einen Blick hinter die Kulissen bei der Landtagswahl 2019

Ausnahmsweise stehen nicht die Spitzenkandidaten im Fokus. Wir zeigen das Wahl-Fernsehstudio, die Technik dahinter, aber auch, wie die Spitzenpolitiker auf ihren Live-Auftritt vorbereitet werden.

Die Kamera saugt die Atmosphäre auf, Reporter Medi kommentiert die Stimmung im Landhaus am Tag der Wahl.