Das Spiel mit der vollen Kugel

Der Sportkegelverband freut sich über Nachwuchs.

Dornbirn. „Jeder kann kegeln. Es kann auch jeder Ski fahren oder Fußball spielen. Die Frage ist nur, wie gut“, erklärt Ruth Nikolic, Vorstandsmitglied beim VSKV Vorarlberg. „Wenn die Kugel keine Löcher hat und spätestens wenn es ums Abräumen geht, wird klar, dass die mentale Stärke eines Golfspielers und die Körperbeherrschung eines Diskuswerfers notwendig ist, um gute Ergebnisse zu erzielen“, erläutert Nikolic weiter. Auch beim Sportkegeln gilt deshalb: „Training ist alles“.

Interessierte erwünscht

Der Vorarlberger Sportkeglerverband ist auf der Suche nach neuen Talenten und bietet ab sofort jeden Montag von 18 bis 19 Uhr im Olympiazentrum Dornbirn die Möglichkeit, diese Sportart auszuprobieren. Der SKC Dornbirn, der im Olympiazentrum trainiert, braucht außerdem Verstärkung für die Mannschaftsmeisterschaft, die diese Woche beginnt.

Die Hauptsaison im Sportkegeln dauert von September bis April. Für alle, die gerne kegeln und keinen Wintersport betreiben, aber trotzdem in Bewegung kommen oder bleiben wollen, ist es also eine ideale Sportart.

Voller Körpereinsatz

Was unterscheidet Sportkegeln vom Hobbykegeln? „Gespielt wird mit den vollen Kugeln, die in einem eingeübten Bewegungsablauf kombiniert in die Vollen und ins Abräumen gespielt wird mit dem Ziel, möglichst viele der neun Kegel umzuwerfen. Die Sportkegler leisten bei jedem Wurf vollen Körpereinsatz, berühren aber nie den Gegner. Wenn sich der Sportler gut aufgewärmt hat, ist also das Verletzungsrisiko sehr gering“, beschreibt Ruth Nikolic die Faszination für den Sport.

Die Meisterschaftsspiele werden von einem Schiedsrichter geleitet. Die Einzelleistung jedes Spielers trägt zu Sieg oder Niederlage der Mannschaft bei. Wer gerade nicht im Einsatz ist, sorgt für die Unterstützung des Spielers durch Anfeuern oder Betreuen.

Verband mit langer Tradition

Der Vorarlberger Sportkeglerverband wurde 1964 gegründet und besteht heute aus sieben Vereinen mit über 150 aktiven Sportkeglerinnen und Sportkeglern. In der Saison, die wie erwähnt von September bis April dauert, werden Mannschaftsmeisterschaften in Vorarlberg in verschiedenen Ligen (Damenliga, Landesliga) ausgetragen. Drei Vorarlberger Herrenmannschaften (aus den Vereinen SKC Koblach, ESV Bludenz und SKC EHG Dornbirn) sind in der ersten Österreichischen Bundesliga West vertreten. Eine Damenmannschaft (SKC EHG Dornbirn) spielt in der Superliga, der höchsten Österreichischen Damenliga.

„Leider ist die Anzahl der Sportkegler im Ländle in den letzten Jahren leider kontinuierlich gesunken. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Jahren aber erstaunliche Erfolge erzielt“, so Nikolic. Zum Beispiel erreichte Mario Gruber (ESV Bludenz) den U23-Vizeweltmeistertitel und bei seiner zweiten WM-Teilnahme die Bronzemedaille mit dem Herren-Nationalteam bei den U23-Weltmeisterschaften. Maja Nikolic vom SKC Koblach erzielte bei beiden U18-WM-Teilnahmen jeweils eine Bronze- und eine Silbermedaille. Lena Baumgartner vom SKC EHG Dornbirn hält aktuell den Österreichischen U18-Rekord mit 637 Kegeln im 120-Wurf-Meisterschaftsmodus. Weiters kann der VSKV stolz auf viele weitere österreichweite und internationale Erfolge zurückblicken.

„Umso schöner wäre es, wenn wir deshalb auch neue Spielerinnen und Spieler bei uns begrüßen dürften, denn Sportkegeln ist eine ´umwerfende´ Sportart für Groß und Klein“. (cth)

Sportkegeln Schnuppermöglichkeit:

Jeden Montag von 18.00 bis 19.00 Uhr im Olympiazentrum Dornbirn (auf Wunsch auch direkt bei einem Training der sieben Vereine). Mitzubringen sind Sportkleidung und Hallenturnschuhe.