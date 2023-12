Das Spiel auf der Königin der Instrumente

Orgel-Schüler der Rheintalischen Musikschule gaben erstes Konzert in der St.Peter und Paul Kirche am Sonntagmorgen.

Lustenau Ehrfürchtig betraten die vier Orgel-Schüler der Musikschule am Sonntagmorgen die Empore der St. Peter und Paul Kirche im Zentrum von Lustenau. Denn dort, hoch oben in der Kirche, befindet sich die Orgel, auf der sie am ersten Adventsonntag ihr erstes Konzert geben durften. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Cristina Mingarelli gestalteten sie musikalisch den Gottesdienst auf dem größten Instrument. Schüler Konstantin Wörndl (9) kam mit seiner Orgelmappe, in der er all seine Notenblätter mitgebracht hatte. Mit Freude nahm er an der Orgel Platz und spielte seine vorbereiteten Lieder, so, als ob es nichts Normaleres gäbe. „Orgelspielen ist toll. Es ist ein bisschen ähnlich wie Klavierspielen. Doch durch das Ziehen der Register spielt die Orgel ganz andere Töne“, erklärte der jüngste Organist. Zudem muss man auch mit den Füßen spielen. Er hat direkt mit diesem Instrument begonnen und möchte ausschließlich auf der Orgel, dem größten Instrument, spielen.