Das sind die Top-Reiseziele für 2024

Die Welt ruft – zumindest gemäß einer Analyse von Airbnb. Die Buchungen für diese Orte und Länder sind für das Jahr 2024 erheblich angestiegen.

Neben aufstrebenden Städten und kleineren Orten gibt die Untersuchung auch Aufschluss darüber, welche Attraktionen Reisende anziehen. Japan wird als herausragendes Reiseziel deutlich, aber auch die Karnevalsfeierlichkeiten in Rio de Janeiro und die Olympischen Spiele 2024 in Paris üben eine Anziehungskraft aus.

Unter den besonders begehrten Zielen bei Airbnb gibt es auch einige Überraschungen. So planen zahlreiche Menschen Reisen in die deutsche Stadt Düsseldorf, und neben den bekannten Orten Kyoto und Osaka in Japan erfreut sich auch Lille in Frankreich großer Beliebtheit.