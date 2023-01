Das sind die modernsten Kampfpanzer der Welt

Nach wie vor heiß diskutiert, wird die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Am häufigsten diskutiert wird dabei über den deutschen "Leopard 2"-Panzer.

Neben dem deutschen Kampfpanzer gelten weltweit noch einige weitere Panzer als hochmoderne Waffensysteme. Auch wenn die meisten davon in der Ukraine nicht zum Einsatz kommen werden, hier sind die modernsten Kampfpanzer der Welt:

Merkava V - Israel

Seit 2011 in dieser Version im Einsatz, punktet der Merkava V der israelischen Armee besonders durch sein Raketenabwehrsystem und den Fokus auf den Schutz seiner Besatzung. Deshalb ist sein Motor auch vorne inder Wanne eingebaut - Als zusätzlicher Schutz. Mit 65 Tonnen ist der Merkava auch der aktuell schwerste Serien-Panzer der Welt.

Einsatz in der Ukraine: sehr unwahrscheinlich

K2 Black Panther - Südkorea

Sükoreas K2 -Ein Panzer der in Europa in Polen zum Einsatz kommen wird.

Seit 2014 in der südkoreanischen Armee im Einsatz, wurde beim K2 vor allem auf Geländegängigkeit und Durchquerung von Gewässern gelegt. In Bezug auf die Ukraine interessant: Nachbarland Polen will seine alten Panzer aus Sowjetzeiten durch südkoreanische K2-Panzer ersetzen. Die ersten "Black Panther" wurden 2022 ausgeliefert.