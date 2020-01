Das sind die Kostümtrends 2020 für die Frau

Die bunte fünfte Jahreszeit steht in den Startlöchern. VOL.AT hat für euch die Top 3 der Trends im Kostümhandel getestet.

Seit über 30 Jahren betreibt Bianca Selge den Kostümverleih und den Kostümhandel in Hard. Sie weiß bescheid über die Trends in der närrischen Zeit und verrät uns ihre Top 3.

Bunt, verrückt, kreativ

So sieht die Expertin die Mischung auf Platz eins. Wie etwa ein buntes Hutmacherin-Outfit. Knallige Farben und lustige Accessoires runden den Trend ab. Egal ob Fantasiewesen oder Klassiker, die Hauptsache ist: Bunt.

Tomahawk und Howdy Cowboy



Es wird wild im Faschingsjahr 2020, Cowboys und Indianer sind wieder voll im Trend. Wir haben den Trend Nummer zwei als Pocahontas umgesetzt, geflochtene Zöpfe, passender Federschmuck und der Tomahawk dürfen nicht fehlen, um diesen Look perfekt zu machen.

Von Mystisch bis Edel

Mit Tipp drei sind sie auf jeden Fall ein Hingucker auf jedem Umzug und auf jeder Faschingsfeier. Gothik triff auf Mystik, hier ist alles erlaubt, was prunkvoll und edel aussieht. Große Perücken, mächtiger Halsschmuck und am wichtigsten die richtige Attitüde. So setzen sie diesen Kostümtrend gekonnt um.