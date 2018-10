Die 19 besten Fragen an Dr. Sommer.

Das sind die besten Fragen an Dr. Sommer

Seit mehr als fünf Jahrzehnten beantwortet Dr. Sommer die drängensten Fragen junger Heranwachsener. Die drängensten Probleme, die Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren wach halten, haben wir hier zusammen getragen.

1. Mein Freund hat sich verlobt. Aber nicht mit mir!

„Ich habe seit vier Monaten einen Freund. Nun mein Problem: Mein Freund hat sich vor einer Woche mit seiner Ex-Freundin verlobt und es mir einen Tag danach gesagt. Was soll ich machen. Er hat nämlich gesagt, dass er mich immer noch liebt!“

2. Kann man ein Kondom zweimal benutzen?

3. Stoppt Sex mein Wachstum?

„Ich habe seit einem halben Jahr einen Freund, und allmählich wollen wir auch miteinander schlafen. Doch da gibt es ein Problem, das mich sehr bedrückt. Als ich nämlich mit meiner Freundin darüber sprach sagte sie, dass sich der Körper nach dem ersten Mal nicht weiterentwickelt. Davor habe ich Angst, denn meine Figur ist noch sehr kindlich. Wenn das stimmt, würde es auch meine Mutter bemerken. Das will ich auf keinen Fall…“

4. Ich habe mich selbstbefriedigt. Bin ich schwanger?

„Ich habe mich in der Dusche selbst befriedigt. Bin ich jetzt schwanger?“

5. Tampon verloren! Was kann ich tun?

„Mir ist was Schlimmes passiert. Ich habe mit meinem Freund geschlafen. Er meinte, der Tampon sei ein gutes Verhütungsmittel, weil er das Sperma aufsaugt. Doch hinterher fand ich den Rückholfaden des Tampons nicht mehr. Der Tampon ist immer noch in meiner Scheide. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll.“

6. Sieht der Arzt das wenn man sich selbstbefriedigt?

„Was ist, wenn man sich selbst befriedigt, sieht das der Arzt? Und wenn ja, sagt er es dann meiner Mutter? Sagt er dazu überhaupt etwas oder stellt der Fragen dazu?“

7. Ich habe meine Schamlippen mit Lippenstift angemalt!

„Mir ist etwas Blödes passiert. Für unser erstes Mal wollte ich meinen Freund mit etwas ganz Besonderem überraschen. Deshalb habe ich meine Schamlippen mit Lippenstift angemalt. Am anderen Morgen hatte ich an dieser Stelle einen Ausschlag, der nicht mehr weggeht. Das ist jetzt schon zwei Wochen her. Was soll ich tun?“

8. Kann ich mit Tampons verhüten?

„Kurz bevor ich mit meinem Freund schlafen wollte, ist uns eingefallen, dass wir keine Kondome mehr haben. Da hat mein Freund vorgeschlagen, dass ich einfach einen Tampon nehmen könnte. Da ich nicht wusste, ob das funktioniert, haben wir es lieber gelassen. Aber trotzdem wüsste ich jetzt gern, ob Tampons zum Verhüten geeignet sind.“

9. Meine Schamhaare sind grün! Was tun?

„Wir haben uns vor zwei Wochen im Geräteschuppen unseres Nachbarn aus Jux die Schamhaare grün lackiert. Zu unserem Entsetzen mussten wir feststellen, dass die Farbe dran blieb, egal, was wir versuchten. Bitte helft uns. Wir können uns nirgends zeigen und schämen uns sehr, besonders im Sportunterricht, wenn alle lachen.“

10. Sind Knutschflecke krebserregend?

„Als ich meiner Freundin einen Knutschfleck machte, sah ihre Mutter den Knutschfleck. Sie fing an zu motzen und sagte: ‚Er sieht nicht gut aus, er macht einen schlechten Eindruck und er ist krebserregend.‘ Stimmt das?“

11. Ist männlicher Samen gesund?

„Ich habe gelesen, dass männlicher Samen gesund sein soll, weil er viele und teilweise wichtige Vitamine enthält. Stimmt das?“

12. Meine Mutter zwingt mich, Windeln zu tragen!“

Diese Frage wirft so viele weitere Fragen auf… Tipp: Einfach wieder ausziehen und gut ist.

13. Was passiert, wenn ich beim Frauenarzt aufs Klo muss?

„Ich habe schreckliche Angst davor, zum Frauenarzt zu gehen. Wenn ich nämlich aufgeregt bin, muss ich immer gleich aufs Klo. Ich kann mir vorstellen, dass mir das bestimmt passiert, wenn ich auf diesem Untersuchungsstuhl sitze. Was sollte ich also in dieser Situation tun?“

14. Passt ein Penis mit drei Kondomen in meine Scheide?

„Ich bin sehr gespannt auf mein erstes Mal. Aber ich habe panische Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft. Die Pille möchte ich noch nicht nehmen. Also bleibt das Kondom. Kann man nicht zwei oder drei Kondome übereinander ziehen, damit nichts daneben geht? Meine Freundin sagt jedoch, dass dann der Penis nicht mehr in die Scheide passt. Stimmt das?“

15. Mein Penis biegt sich um 17 Grad!

„Wenn mein Penis steif ist, biegt er sich relativ stark nach links, etwa um 17 Grad. Diese Krümmung ist auch zu sehen, wenn er schlaff ist. Kürzlich schauten ein paar Kumpels und ich heimlich einen Erotikfilm im Fernsehen an. Wir haben dann zusammen onaniert. Dabei sahen sie meinen Penis und lachten sich schief. Soll ich zum Urologen gehen? Was macht der? Wie kriegt er meinen Penis gerade?“

16. Hören meine Eltern den Knall, wenn das Jungfernhäutchen platzt?

„Ich möchte bald zum ersten Mal mit meiner Freundin schlafen. Ein Kumpel hat mir gesagt, dass dabei das Jungfernhäutchen platzt. Nun habe ich Angst, dass meine Eltern durch den Knall wach werden und uns erwischen!“

17. Mein Freund hat eine harte Flasche in der Hose! Ist er Alkoholiker?

„Seit 2 Wochen habe ich einen festen Freund! Einmal saßen wir auf einer Parkbank und er küsste mich. Dabei legte er seine Hand auf meinen Schenkel und fasste mir schließlich zwischen die Beine. Also griff auch ich ihm zwischen die Beine und spürte dort einen flaschenähnlichen Gegenstand. Kann es sein, dass mein Freund heimlich trinkt?“

18. Kann ich meine Hoden vergrößern, wenn ich ein Gewicht ranhänge?

„Ich habe zwar normal gewachsene Genitalien, aber ich hätte doch lieber etwas mehr. Können die Hoden auf Dauer optisch vergrößert werden, wenn man ein Gewicht mittels Schlaufe am Hodensack trägt? Das soll angeblich in Ghana üblich sein. Kann man so auch den Penis verlängern?“

19. Wie funktioniert die Stellung „toter Adler auf weißem Grund“?

„Kennt ihr die Stellung ‚toter Adler auf weißem Grund‘? Wenn ja, könnt ihr mal bitte erklären, wie die geht?“