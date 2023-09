Das sind die besten Bilder vom Supermond

In der Nacht auf Donnerstag erlebten Himmelsgucker ein atemberaubendes Spektakel, als sich ein Supermond und ein seltener "Blauer Mond" gleichzeitig zeigten.

Die Dunkelheit der Nacht wich einem faszinierenden Schauspiel, als in der Nacht auf Donnerstag die Menschen weltweit den Blick gen Himmel richteten. In einem seltenen astronomischen Zusammentreffen präsentierte sich der Mond nicht nur als Supermond, sondern auch als "Blauer Mond". Diese einzigartige Kombination ließ die Herzen der Himmelsgucker höherschlagen und die Kameras klickten, um das beeindruckende Schauspiel festzuhalten.

Der Supermond in seiner vollen Pracht

Der Mond, unser ständiger Begleiter am Nachthimmel, offenbarte sich in der Nacht auf Donnerstag in einer außergewöhnlichen Intimität. Der Abstand zwischen Erde und Mond war auf etwa 357.000 Kilometer geschrumpft, was im Vergleich zu seinem durchschnittlichen Umlaufabstand von 380.000 Kilometern eine bemerkenswert geringe Distanz darstellt. Dieses Phänomen bescherte uns den größten und eindrucksvollsten Vollmond des gesamten Jahres – einen Supermond, der die Nacht in ein sanftes silbernes Licht tauchte.