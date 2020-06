Diese Anpassungen in Pflegeheimen kommen

Präsentation des 1. Teils der Studie "COVID-19 in Alten- und Pflegeheimen" - Live ab 09:30 Uhr.

Ältere Menschen zählen zur Hochrisikogruppe in Hinblick auf COVID-19. Besonders schützenswert sind daher auch BewohnerInnen von Alten- und Pflegeheimen, für die während Corona besondere Besuchsregelungen gelten. Aufgrund der geänderten epidemiologischen Rahmenbedingungen hat das Sozialministerium in enger Abstimmung mit den Bundesländern, Trägern und Interessensvertretungen Anpassungen der Lockerungen für Besuche in Altenheimen erarbeitet, ebenso wie Empfehlungen zur Lockerung der Einschränkungen in Behinderteneinrichtungen.