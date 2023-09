Das sind die AI-Produkte von Meta

Die Facebook-Mutter Meta hat ihre mit Spannung erwarteten ersten generativen KI-Produkte für Verbraucher enthüllt.

Ray-Ban-Smartbrille

"Kulturelle Ikonen und Influencer"

Den Angaben zufolge arbeitet Meta an einer Möglichkeit für Entwickler wie auch normale Nutzer, eigene KI-Chatbots zu erstellen. Diese könnten Nutzerprofile auf Instagram und Facebook erhalten und langfristig als Avatare im Metaverse erscheinen, einer vom US-Konzern vorangetrieben virtuellen Realität. Um das Prinzip zu demonstrieren, kündigte Meta in einem Blogpost die Einführung von 28 Chatbots mit verschiedenen Persönlichkeiten an. Diese beruhen auf "kulturellen Ikonen und Influencern" wie Paris Hilton, MrBeast, Snoop Dogg und Tom Brady. Meta schwebt auch eine Nutzung der Technologie durch Firmen vor: "Unternehmen werden auch in der Lage sein, KIs zu entwickeln, die die Werte ihrer Marke widerspiegeln und den Kundenservice verbessern."