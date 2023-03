Das sind die 3 gesündesten Gemüsesorten

Das sagt die Ernährungs-Expertin

Die Top 3 der Gemüseliste

Grünkohl: Auf dem zweiten Platz findet sich Grünkohl, der ebenfalls reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist. Er schmeckt besonders gut, wenn er in Butter gedünstet oder zu Chips verarbeitet wird.

Mit diesen drei Gemüsen tut man sich und seinem Körper also auf jeden Fall jede Menge Gutes.

Mehr Gemüse essen

Nur jeder fünfte Erwachsene in Schweden erreicht die empfohlene Menge von 500 Gramm Obst und Gemüse pro Tag. In Österreich lag der durchschnittliche Gemüsekonsum in den Jahren 2020/21 pro Tag bei 320 Gramm (Quelle: de.statista.com). Bakkman glaubt, dass ihr Ranking insbesondere für diejenigen hilfreich sein kann, die nicht genug Gemüse essen.