Das sind alle Transfers in der VN.at Eliteliga Vorarlberg

Vor allem bei einem Verein kam der Kader gehörig durcheinander.

Nichts geht mehr! Die Winterübertrittszeit im Vorarlberger Amateurfußball ist gelaufen. Mit dem Nachtragsspiel am Sonntag 13. März zwischen dem Dritten Wolfurt und dem Letzten Austria Lustenau Amateure beginnt die heiße Endphase im Grunddurchgang, wo noch drei Spieltage zu absolvieren sind. Während Hohenems praktisch schon fix für das Meister Play-off in der Regionalliga West mit Beginn am 9. April qualifiziert ist, dürfen sich der Zweite Admira Dornbirn, Wolfurt und Rankweil Hoffnungen auf den zweiten Aufstiegsplatz machen. Neun der elf Eliteligavereine kämpfen nach dem Grunddurchgang in einer Hinrunde um den Verbleib in dieser Leistungsstufe. Höchstens zwei Klubs könnten nach Saisonende den bitteren Weg in die Vorarlbergliga antreten. Die VN.at Eliteliga wird in der kommenden Meisterschaft zum letzten Mal in dieser Form gespielt. In der Saison 2022/2023 dürfte die Eliteliga Vorarlberg mit größter Wahrscheinlichkeit mit einem Dutzend an Vereinen ausgetragen werden. Die Ländleklubs entscheiden derzeit nach einem Antrag des VFV über eine Aufstockung, denn in Tirol und Salzburg werden jetzt schon die Regionalligen mit zwölf Mannschaften gespielt. Wenn Dornbirn den Klassenerhalt in der zweiten Liga schafft, wird dann nur ein Klub in der Eliteliga nach Saisonende absteigen. Die Regionalliga West wird 2023/2024 wieder zurückkehren. Dort gehören dann fünf Vorarlberger Vereine der Regionalliga West an.