Das sind alle Spiele vom FC Dornbirn in der neuen Saison

Die Rothosen starten mit einem Auswärtsspiel in der Steiermark

Mit dem Auswärtsspiel beim Grazer AK Mitte September startet der FC Mohren Dornbirn in die neue Saison 2020/2021. Die Heimpremiere vor mindestens 1200 Zuschauern bestreitet die Elf um Trainer Markus Mader auf der Birkenwiese gegen Vizemeister Austria Klagenfurt. Gegen die Kärntner erreichten die Rothosen in der letzten Saison zweimal ein Remis. Das Nachbarschaftsduell gegen die Lustenauer Austria ist zuerst in Lustenau (Ende Oktober). Das Heimderby gegen die Austria Lustenau steigt Mitte April 2021. In den dreizehn Runden im Herbst 2020 hat FC Dornbirn sieben Mal Heimrecht.