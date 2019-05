Das sind alle Neuigkeiten vom 10. Bodensee Frauenlauf

Der 10. Bodensee Frauenlauf rückt in großen Schritten näher und rund 5.000 begeisterte Läuferinnen aus vielen Nationen schnüren wieder gemeinsam die Laufschuhe. Das Jubiläumsprogramm wurde im Rahmen einer Pressekonferenz in der Sparkasse Bregenz präsentiert.

Am 24. und 25. Mai 2019 ist es soweit – der 10. Bodensee Frauenlauf findet statt. Rund 4.500 große und kleine Läuferinnen schnüren in Bregenz wieder gemeinsam die Laufschuhe und begeben sich auf der 5 km oder 10 km Strecke auf ihre persönliche Erfolgsrunde. Zum 10-jährigen Jubiläum wird dieses Jahr mit der Aktion „Frauen unterstützen Frauen“ auch ein besonderes Zeichen gesetzt – ein Zeichen der Solidarität und ein Zeichen der Unterstützung für Frauen, die Hilfe brauchen.

In den letzten 10 Jahren sind 35.421 Teilnehmerinnen gemeinsam beim Bodensee Frauenlauf gestartet und diese sind über 205.309 km gemeinsam gelaufen. Dabei waren Teilnehmerinnen aus 74 Ländern am Start, die gemeinsam mit ihren gelaufenen Kilometern rund fünf Mal die Erde umrundet haben. Auch am 24. und 25. Mai wird wieder Bodensee Frauenlauf Geschichte geschrieben und es wartet ein unvergessliches Erlebnis auf alle Teilnehmerinnen. Nach dem Lauf wird dieses Jahr im Rahmen der Partynacht der Siegerinnen im Casino Stadion nochmals richtig gefeiert und der Bodensee Frauenlauf findet seinen Ausklang.

Daniela Sieber „Der Start in ein bewegtes Leben“ Laufsport? Für Daniela vor einem Jahr noch undenkbar. Doch am 25. Mai 2019 steht sie gemeinsam mit tausenden Läuferinnen am Start und kann stolz auf sich sein. Nach einer Gewichtsabnahme von 17 kg ist Daniela nun das erste Mal beim Bodensee Frauenlauf dabei und ihr großes Ziel, das sie durch diese schwere Zeit begleitete, war, am 25. Mai 2019 bei der 10 Jahres-Ausgabe am Start zu sein. Dieses Ziel hat Daniela bald erreicht.