Das Siegen steht auf einem ganz anderen Zettel

Auch im 10. Anlauf hat es leider nicht gereicht für Feldkirch Landesligaherren.

In Halbzeit 2 waren die Montfortstädter – wie bereits in den vergangenen Spielen – immer wieder einen Schritt zu spät in der Abwehr und mussten unnötige Zeitstrafen und Strafwürfe hinnehmen. Im Angriff wirkte die Mannschaft von Bobzin plötzlich Planlos und vergab zu viele 100%ige Möglichkeiten vor dem Tor. Als dann die HSG Bargau/Bettringen in Minute 48 mit drei Toren in Front war, verlor Feldkirch plötzlich komplett den Faden und musste knapp 6 Minuten ohne Torerfolg auskommen. Am Ende mussten sich die Montfortstädter auch im 10. Spiel mit einer 23:27 Niederlage vom Feld verabschieden.