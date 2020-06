Das schönste Tor der Saison erzielt Steven Birnstill

VEU Feldkirch Legionär darf sich über eine Auszeichnung freuen

Auf Platz Fünf landete das Tor von VEU Stürmer Philipp Koczera, der einen Zuckerpass von Dylan Stanley, direkt im Slot gnadenlos versenkt. Philipp Koczera zum Treffer: „Über die Auszeichnung freue ich mich sehr, hätte mir nicht gedacht das mir sowas mal gelingt. Das Tor gehört eigentlich zu 90% Dylan Stanley kann mich noch gut daran erinnern weil der Puck oben an der Bande gleitet und er sie quasi beim herab kommen blind mit der Backhand zu mir spielte und ich eigentlich nur noch „draufhauen“ musste. Ein Dankeschön auch an die Fans für das eifrige Voten.

Platz Drei ging an Feldkirch Verteidiger Fabian Scholz. Die Nummer 44 der VEU glänzte dabei mit einem Coast to Coast Treffer gegen seinen Ex Verein aus Zell am See. Aus der Verteidigungszone heraus überspielte er die komplette gegnerische Mannschaft und ließ auch dem Keeper keine Chance.