Das schmutzige Geschäft mit der Mode

Im Rahmen der aktuell weltweit zelebrierten Fashion Revolution Week war die Co-Gründerin von Fashion Revolution Austria Sabinna Rachimova am Donnerstagabend zu Gast in Vorarlberg LIVE.

Fashion Revolution wurde im Jahr 2013 als Reaktion auf die Rana Plaza-Katastrophe in Bangladesch gegründet, als eine achtstöckige Fabrik, die Kleidung für zahlreiche westliche Bekleidungsmarken produzierte, einstürzte und über 1100 Menschen das Leben kostete. Die Unternehmerin, Designerin und Universitätslektorin setzt sich in Österreich für eine transparente und verantwortungsbewusste Modebranche ein.

"Es braucht bessere Gesetze"

"Auch die Konsumentinnen spielen eine wichtige Rolle, da wir an einen ganzheitlichen Ansatz glauben", erklärt Rachimova im Gespräch mit Moderator Joachim Mangard. "Es ist uns aber bewusst, dass die Verantwortung bei den Konsumenten nicht in denselben Ausmaß liegt wie bei der Politik. Natürlich braucht es bessere Gesetze", betont die Designerin. "Wir können als Konsument aber weniger konsumieren. Wir kaufen vieles, was wir nicht brauchen."