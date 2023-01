Das Schlusslicht bleibt in großer Abstiegsgefahr

SSV Dornbirn/Schoren verlor gegen Ferlach klar.

Ohne Flügelspielerin Merel De Jong und Kreisläuferin Anne Karpf (beide Knöchelverletzung) unterlag der SSV Dornbirn Schoren in der 14. Runde des Grunddurchgangs der WHA MEISTERLIGA dem Dritten aus Kärnten mit 29:38 (13:18) und bleibt weiterhin am Tabellenende. Der SC witasek Ferlach erwies sich als das deutlich routiniertere Team und gab von Anpfiff an den Ton an.