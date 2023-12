"Das Schicksal kennt kein Alter" - Für diese Menschen sammelt der Vögel Weihnachtstruck 2023 Spenden

Auch 2023 findet wieder die Weihnachtsaktion der Firma Vögel Transporte in Bludesch statt. Unterstützt werden Kinder, Familien und Vereine aus Vorarlberg.

"Dieses Jahr haben wir uns bewusst entschieden, mit unserer Spendenaktion auf wichtige Schicksale in Vorarlberg aufmerksam zu machen", erzählt Maria Vögel von Vögel Transporte gegenüber VOL.AT. "Das Schicksal kennt kein Alter. Es trifft die ganz Kleinen, welchen ein unbeschwertes Leben verwehrt blieb oder bereits nach kurzer Zeit genommen wurde. Es sind kleine Kinder, die gegen schwere Krankheiten kämpfen. Es trifft auch die ältere Generation, bei der heute viele nicht wissen, wie sie die hohen Lebenshaltungskosten bewältigen sollen. Wir sind ein kleines, aber starkes Land! Gemeinsam können wir viel bewegen und unseren Mitmenschen durch Spenden einen Teil der finanziellen Sorgen abnehmen."

Diese Kinder, Familien und Vereine werden heuer unterstützt:

Alexander und Adrian aus Ludesch : Alexander, 11 Jahre alt, und sein jüngerer Bruder Adrian, 7 Jahre alt, leiden beide an einem seltenen Gendefekt. Dieser Defekt erfordert eine ständige Betreuung und Pflege, da die Kinder rund um die Uhr auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen sind. Besonders für Alexander steht aktuell die Anschaffung eines Rollstuhls an, um seine Mobilität zu verbessern.

David und Emily aus Hohenems : David, ein 7-jähriger Junge, lebt mit Autismus, was den Alltag für ihn und seine Familie herausfordernd macht. Seine 5-jährige Schwester Emily leidet an Zerebralparese, einer Bewegungsstörung, die sie stark von ihrer Mutter abhängig macht.

Aron aus Bludenz : Aron, ein zweijähriger Junge, hat ebenfalls einen seltenen Gendefekt. Er musste sich schon zwei schweren Kopfoperationen unterziehen. Eine dritte Operation ist in Feldkirch geplant und wird noch vor Weihnachten durchgeführt.

VergissMichNicht - Sternenkinder Fotografie : "VergissMichNicht – Sternenkinder Fotografie" ist ein ehrenamtlicher und gemeinnütziger Verein in Vorarlberg. Als Sternenkinder werden Kinder bezeichnet, welche noch vor der Geburt, währenddessen oder kurz danach versterben, unabhängig von Schwangerschaftswoche, Größe oder Gewicht. Sternenkind-Eltern sind Eltern einer kleinen Seele, die sie nur leider viel zu früh loslassen mussten. Viele Eltern haben den Wunsch, zumindest ein Erinnerungsbild von ihrem Sternchen als Andenken zu erhalten. Genau diese Aufgabe erfüllt der Vorarlberger Verein.

Projekt Altersarmut in Vorarlberg: 2014 wurde das Projekt ALTERSARMUT von „Stunde des Herzens“ ins Leben gerufen. In diesem Projekt geht es darum, den älteren, benachteiligten Menschen in unserem Land, die keine oder nur eine Mindestpension haben und nicht mobil sind, im 14-tägigen Rhythmus die Lebensmittel, Hygieneartikel und auch Tierfutter nach Hause zu bringen.