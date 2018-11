Das sagt Landesrat Gantner zur "Fleischzukunft Vorarlberg"

In der Sitzung des Landwirtschaftsausschusses des Vorarlberger Landtages am Mittwoch, 7. November, hat Landwirtschaftslandesrat Christian Gantner zur aktuellen Situation der Tiertransporte sowie zur Umsetzung der Initiative "Fleischzukunft Vorarlberg" Stellung genommen.

Gantner stellte klar, dass es sich bei den Kälbertransporten aus Vorarlberg nach Bozen laut einem aktuellen Erlass des Gesundheitsministeriums um Kurzstreckentransporte handelt und dass die Zuständigkeit für die Tiertransporte am Ort der Sammelstelle in Bozen bei den italienischen Veterinärbehörden liegt. Nun liegt auch eine Bestätigung der Südtiroler Veterinärbehörde vor, wonach die von Vorarlberg nach Bozen transportierten Kälber ausschließlich in Italien bleiben.

Weiters betonte Landesrat Gantner, dass in Vorarlberg keine Kälber-, Schlachttier- oder Zuchttiertransporte in Drittländer abgefertigt werden: “Es gibt sehr viele Bemühungen zur Verbesserung der Situation und damit verbunden zur Reduktion der Tiertransporte. Erfreulicherweise ziehen dabei auch alle Parteien an einem Strang. Klar ist, dass sich das Land Vorarlberg in Verantwortung für das Mitgeschöpf Tier an die geltenden Gesetze und Erlässe des Bundes betreffend Tiertransporte und das Tierwohl hält.”