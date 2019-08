Das sagt der neue Feldkircher Handballtrainer

Die Vorbereitung ist in vollem Gange. Wie sind deine ersten Eindrücke von der Mannschaft und was ist bis zum Saisonstart am 21. September alles noch geplant?

Richtig! Die Vorbereitung befindet sich in der zweiten Phase. Bisher kann ich nur positives berichten. Ich habe ein motiviertes und buntgemischtes Team welches den Anspruch hat, vorwärts zu kommen - und das mit Spaß und Schweiß. Sicher, rumgejammert wird überall, aber mein Team (und das sag ich mit Stolz) gibt Vollgas und zieht die Sachen durch. Geplant sind viele Dinge. In erster Linie steht die ABWEHRARBEIT auf dem Plan. Ich will diese Jungs zu einer Einheit machen wo sich Gegner schwer tun durchzukommen. Bisher funktioniert das ganz gut und wir werden weiterhin dran arbeiten, das zu perfektionieren. Das Ganze werden wir dann in zahlreichen Testspielen umsetzen.